Revocadas 13 rutas aéreas de México por EE. UU.

En un movimiento drástico que tensa las relaciones aéreas bilaterales, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos, bajo la dirección del secretario Sean Duffy, anunció la revocación de la aprobación para 13 rutas aéreas, ya sean activas o planificadas, operadas por aerolíneas mexicanas con destino a territorio estadounidense.

La medida impacta directamente a gigantes de la aviación como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, y no solo cancela vuelos, sino que también congela el crecimiento del servicio conocido como belly cargo (carga en la panza de aviones de pasajeros) entre México y EE. UU. desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

Aún más restrictivo, el DOT emitió una cancelación tentativa para todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El gobierno estadounidense justifica esta acción alegando que México ha incumplido con un acuerdo bilateral de aviación vigente desde 2022. Según el DOT, las autoridades mexicanas han tomado decisiones que "han afectado la capacidad de las aerolíneas estadounidenses para ejercer plenamente sus derechos", impidiéndoles competir en "una oportunidad justa e igualitaria".

El punto de quiebre específico señalado por la autoridad estadounidense fue la prohibición impuesta en México para que las aerolíneas de carga norteamericanas no pudieran seguir operando en el AICM.

El secretario Duffy fue enfático, declarando que México "canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias". En una advertencia clara, agregó: "Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, seguiremos exigiéndole cuentas."

El DOT advirtió que la continua falta de cumplimiento por parte de México "puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses". A los pasajeros se les recomienda contactar directamente a su aerolínea para obtener información específica sobre posibles reubicaciones de vuelos.