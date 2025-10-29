Huracán Melissa golpea Jamaica con fuerza devastadora

El Huracán Melissa, que golpeó Jamaica con la fuerza devastadora de Categoría 5, ha comenzado a debilitarse y ha bajado de intensidad en la escala Saffir-Simpson, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC). A pesar de su degradación, la alarma persiste por el rastro de destrucción que dejó en la isla caribeña.

Tras su paso destructivo, Jamaica ha sido clasificada como una "zona catastrófica" por las autoridades locales, con daños generalizados a infraestructura, comunicaciones y viviendas. Se estima que la reconstrucción tardará meses debido a la magnitud de los vientos y las inundaciones que afectaron la mayor parte de la isla.

Alivio y Alerta Persistente

El Huracán Melissa fue degradado a [Asumo Categoría 3 o 4], al perder fuerza sobre las aguas [Asumo que pasa por aguas más frías o encuentra cizalladura]. La disminución en la intensidad es un alivio para las islas y países que se encuentran en su nueva trayectoria, aunque el NHC advierte que sigue siendo un ciclón peligroso capaz de generar vientos y lluvias severas.

La atención internacional se centra ahora en los esfuerzos humanitarios en Jamaica, donde miles de personas han quedado damnificadas. Gobiernos y organizaciones de ayuda han comenzado a movilizar recursos para atender la emergencia en la isla caribeña.