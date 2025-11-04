La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, asumirá la presidencia municipal de Uruapan

El Congreso de Michoacán confirmó que Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, será quien asuma la presidencia municipal. Así lo anunció la diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal.

El nombramiento se da en medio de un ambiente tenso en la entidad, tras las protestas y actos vandálicos ocurridos este lunes por la tarde, en el marco de las manifestaciones que exigieron justicia por el homicidio del alcalde, cometido el pasado 1 de noviembre.

Debido a estos incidentes, el Congreso suspendió la sesión ordinaria programada para este martes, 4 de noviembre de 2025, y anunció que se reanudará hasta nuevo aviso, una vez que existan condiciones de seguridad adecuadas para continuar con las labores legislativas.

Antes de su nombramiento, Grecia Quiroz se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF Uruapan. Su designación responde a la vacante dejada por Manzo, quien había llegado al cargo como candidato independiente.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recordó que, al haber sido Manzo electo de manera independiente, corresponde a dicha fuerza política proponer a quien ocupará el puesto vacante.

Con esta decisión, el Congreso busca garantizar la continuidad del gobierno municipal y mantener la estabilidad en Uruapan, una de las regiones más afectadas por la reciente ola de violencia en Michoacán.