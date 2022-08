Gripe del tomate: Conoce la enfermedad que ha infectado a decenas de niños

Ciudad de México. – Siguen brotando enfermedades alrededor de todo el mundo y ahora, en la India, fue posible detectar una nueva infección que ya es conocida como la gripe del tomate.

Identificado el pasado 6 de mayo, este malestar ha infectado ya a 82 niños, todos ellos menores de cinco años, según publicó revista médica británica The Lancet.

Hasta ahora la infección se encuentra en un estado endémico, lo que quiere decir que ataca a una población dentro de un área geográfica, de hecho, por ahora el virus solo se ha detectado en el distrito de Kollam, en Kerala, y en zonas cercanas de Anchal, Aryankavu y Neduvathur.

Asimismo, los especialistas no ven que la gripe del tomate ponga en peligro la vida de los pacientes, pero no se mostrarán confiados ante ella y continuarán vigilándola en su intención por no cometer errores que pongan en riesgo a la población.

¿Por qué recibe el nombre de gripe del tomate?

La enfermedad fue denominada de esa manera debido a las rojas y dolorosas ampollas que provoca en la piel de los infectados, eso aunado a otros síntomas como fiebre y dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación.

Máxima atención en niños

The Lancet especificó que son los niños quienes tienen mayor riesgo a contagiarse de la gripe del tomate, esto debido a que las infecciones virales son comunes en este grupo etario.

Además de detallar que el contagio se produce por contacto cercano, los científicos señalaron que no existe un fármaco que combate directamente este mal considerado como "muy contagioso".

Por si te interesa: Henipavirus, el nuevo virus chino: ¿cuáles son los síntomas?

Cabe señalar que los niños que han sido infectados por esta enfermedad dieron negativo a dengue chikungunya, zika, varicela-zoster.

¿Cómo combatir la gripe del tomate?

Dado que no hay un medicamento especializado para atacar dicha enfermedad, los expertos indican que lo ideal es que el paciente permanezca hasta una semana aislado desde el inicio de los síntomas, así como beber líquidos en abundancia y tomar paracetamol.