Alberto Banuet advierte sobre llegada del gusano barrenador a Texas

Expertos advierten llegada del gusano barrenador a Texas tras casos en NL y Coahuila.

Con el gusano barrenador del ganado reproduciéndose a unos 112 kilómetros de la frontera con Texas, en Nuevo León, y avanzando en Coahuila, especialistas del gremio veterinario advirtieron que la plaga podría estar a unos cuantos días de alcanzar al país vecino, si no es que ya llegó mediante animales silvestres sin ser todavía detectada.

Y es que, con calor y vientos fuertes, la mosca del gusano barrenador puede volar hasta 300 kilómetros en menos de dos semanas, capacidad que, combinada con la alta densidad de los hatos bovinos texanos y la llegada del verano, resultaría en una propagación prácticamente asegurada, indica la evidencia científica más reciente. Los especialistas Alberto Banuet y Santiago Reza coincidieron en que el parásito tardará poco en llegar a Texas, estado que enfrenta el mayor riesgo epidemiológico y económico en UE, de acuerdo con un modelo de dispersión publicado en la revista académica Scientific Reports.

La plaga avanza en Nuevo León y Coahuila

Los dos casos más al norte se encuentran actualmente en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y San Juan de Sabinas, Coahuila, según el último informe federal, correspondiente al 19 de mayo. Esas infecciones activas son consideradas por las autoridades como de transmisión local; es decir, no asociados a la movilización de reses desde el sureste del país, a diferencia del contagio registrado en el mismo municipio nuevoleonés en septiembre.

"La peor pesadilla para la industria (de EU) está por entrar, si no es que ya está en Texas. La mosca vuela más o menos tres kilómetros por día", dijo Banuet, veterinario experto en bovinos y fundador de México Sin Barrenador, una iniciativa de divulgación sobre la plaga.

Limitaciones en la lucha contra la plaga

Santiago Reza, secretario general del Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios, señaló que será insuficiente la técnica del insecto estéril mientras no operen las plantas productoras de moscas estériles en Chiapas y Texas, cuyas inauguraciones se contemplan para mediados del 2026 y noviembre del 2027, respectivamente.

La técnica —principal arma de ambos países contra la peste— consiste en cruzar a los machos esterilizados con hembras silvestres, ya que únicamente pueden aparecer una vez en su vida y, al no producir descendencia, se reduce la especie. Sin embargo, por cada 100 millones de ejemplares liberados, 1,7 millones logran aparecer, por lo que se requiere una dispersión masiva, y el continente americano sufre un déficit del 80 por ciento en la producción de moscas estériles.