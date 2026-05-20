Rubén Rocha no cuenta con protección federal, afirma Omar García Harfuch

Harfuch niega que Rubén Rocha tenga protección federal; asegura que solo cuenta con escoltas estatales y permanece en Sinaloa.

Omar García Harfuch negó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuente con protección federal.

"(Rubén Rocha) no cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México"

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En conferencia de prensa del 20 de mayo de 2026 en Morelos, el secretario aclaró que Rubén Rocha tiene escoltas estatales, como corresponde por ley, pero no personal asignado por el gobierno federal.

Además, Harfuch desmintió versiones sobre una supuesta reserva de su ubicación, pues afirmó que el gobernador con licencia se encuentra en Sinaloa y bajo resguardo de policías estatales.

Ante las investigaciones que autoridades de Estados Unidos abrieron en su contra, el 1 de mayo de 2026, Rubén Rocha Moya pidió licencia para separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa.

Tras ello se ha mantenido lejos del ojo público, por lo que han surgido distintas versiones a su alrededor, ante lo cual Omar García Harfuch aclaró, entre otros puntos, que el gobernador con licencia no tiene protección federal.