Ricardo Arenas advierte sobre la deuda promedio en México

El sobreendeudamiento de las familias mexicanas se ha convertido en una de las principales preocupaciones financieras del país. De acuerdo con especialistas y datos recientes, las obligaciones económicas de muchos hogares ya representan casi ocho veces sus ingresos mensuales, reflejando un panorama cada vez más complicado para millones de personas.

¿Por qué se busca cambiar la ley para que redes sociales y archivos digitales formen parte de tu testamento?

Actualmente, la falta de una normativa clara genera vacíos legales que dificultan el acceso de los familiares a la información y el patrimonio electrónico de los fallecidos.

Las deudas en México alcanzan niveles preocupantes.

Según un estudio de la reparadora de crédito Bravo México, la deuda promedio de los mexicanos alcanzó los 193 mil 198 pesos durante 2025, considerando tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos. El dato más alarmante es que estas obligaciones financieras representan 7.9 veces más que el ingreso promedio mensual de los hogares, estimado en 24 mil 426 pesos.

¿Por qué crece el sobreendeudamiento?

Diversos factores económicos y sociales explican el aumento de la deuda entre las familias mexicanas:

- Inflación persistente

- Altas tasas de interés

- Desempleo o reducción de ingresos

- Acceso rápido y sencillo al crédito digital

- Falta de educación financiera

Ricardo Arenas, especialista de la plataforma Yotepresto, señala que muchas personas obtienen financiamiento mediante aplicaciones y plataformas digitales con tasas de interés muy elevadas, sin conocer completamente las condiciones del crédito.