Desaparece Blanca Vázquez tras acudir a clínica estética en Puebla

La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años, ha generado conmoción en Puebla y en redes sociales, luego de que acudiera a una clínica estética para un procedimiento aparentemente rutinario y nunca regresara a casa. El caso ya es investigado por las autoridades estatales y ha despertado indignación por las circunstancias que rodean su desaparición.

De acuerdo con reportes difundidos por familiares y medios locales, Blanca Adriana asistió a una clínica ubicada sobre Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista, donde presuntamente recibiría una valoración para un tratamiento estético no invasivo en el abdomen. Su esposo la acompañó al lugar y esperó afuera mientras era atendida.

Sin embargo, la situación tomó un giro alarmante cuando, según su testimonio, una mujer identificada como la supuesta doctora le pidió salir a comprar una faja médica en una zona cercana. Tras regresar aproximadamente una hora después, encontró la clínica cerrada y sin rastros de Blanca Adriana ni del personal.

Detalles confirmados

El caso se volvió aún más inquietante después de que familiares obtuvieran videos de cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a varias personas cargando un bulto hacia un Mini Cooper rojo presuntamente relacionado con la clínica. De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, en el video aparecerían la presunta doctora, un familiar suyo y una recepcionista.

Las autoridades de Puebla activaron el Protocolo Alba y abrieron una carpeta de investigación para localizar a Blanca Adriana y esclarecer lo ocurrido. También se emitió una ficha de búsqueda con sus características físicas, entre ellas un tatuaje rojo en forma de beso en la nuca, una de sus señas particulares más reconocibles.

Impacto en la comunidad

El caso ha provocado un fuerte debate sobre la regulación de clínicas estéticas y los riesgos de acudir a establecimientos que operan sin supervisión clara o sin certificaciones visibles. En redes sociales, usuarios han exigido justicia y una investigación a fondo para determinar responsabilidades.

Mientras continúan las investigaciones, familiares y amigos mantienen campañas de difusión para obtener cualquier información que permita localizar a Blanca Adriana. La incertidumbre sobre su paradero mantiene en alerta a la sociedad poblana y ha convertido este caso en uno de los más comentados de los últimos días en México.