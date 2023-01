Hay carpetas de investigación vs García Luna, no de Calderón: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, aclaró que en México existen carpetas de investigación contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad, pero no contra Felipe Calderón, ex mandatario.

"Existen carpetas de investigación, pero no contra del ex Presidente Calderón, sino de García Luna, si hay, ya lo mencioné; incluso una denuncia del Gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de dólares, atribuible a él y a su grupo, eso está ahí".

"También la Fiscalía tiene abiertas las investigaciones, las autoridades están esperando el resultado de este juicio en NY; nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron los que gobernaron durante el periodo neoliberal".

Anteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con 2 órdenes de aprehensión en contra de García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal en la Administración de Felipe Calderón.

Dichas órdenes de captura, dijo la dependencia, fueron emitidas por jueces federales, por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.

Se consideró que dicho juicio "no incide, en modo alguno", con los procedimientos que se iniciaron en su contra en nuestro país.