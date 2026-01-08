Claudia Sheinbaum reporta reducción de homicidios en México: 40% menos

Asegura Sheinbaum que los homicidios han bajado 40% y es la cifra más baja desde 2016

Según el reporte al cierre de 2025, dijo que esto significa que cada día se registraron 34 homicidios menos en este periodo.

Durante su conferencia matutina realizada en Cuernavaca, Morelos, Claudia Sheinbaum ha anunciado que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 los homicidios en México se redujeron en 40 por ciento.

Las autoridades federales destacaron que los indicadores de violencia alcanzaron su nivel más bajo desde 2016, resultado —afirmaron— de la estrategia de seguridad basada en la coordinación entre corporaciones federales y los gobiernos estatales.

Detalles confirmados

Al presentar el balance nacional, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que poco más de la mitad de los homicidios dolosos del país se concentran en solo siete entidades. No obstante, subrayó que en 26 estados se registró una disminución en el promedio diario de asesinatos entre 2024 y 2025.

Entre las reducciones más significativas, mencionó a Zacatecas, con una caída del 71 por ciento; Chiapas, con 58 por ciento, y Quintana Roo, con 56 por ciento.

Acciones de la autoridad

Respecto a las entidades con mayores niveles de violencia, Figueroa señaló que Guanajuato continúa a la cabeza en número de homicidios, aunque logró reducir su promedio diario de 12.7 a siete asesinatos. En Baja California, segunda en este rubro, la incidencia bajó de 7.13 a 4.13 homicidios diarios.

En el Estado de México, detalló, la disminución fue de 54 por ciento en los últimos 15 meses, al pasar de un promedio de 6.6 a 3.6 homicidios dolosos diarios, destacando diciembre de 2025 como el mes con la cifra más baja de la última década.

Finalmente, la funcionaria resaltó que los delitos de alto impacto también mostraron una tendencia a la baja, con una reducción del 47 por ciento en la incidencia general, al descender de 969.4 delitos diarios en 2018 a 514.3 en 2025.