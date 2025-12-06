Confirman hallazgo de huellas de dinosaurios en Puebla

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de huellas de dinosaurios (conocidas como icnitas) en Santa Ana Teloxtoc, dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla.

Detalles del hallazgo paleontológico

Antigüedad: Los vestigios datan de hace aproximadamente 120 millones de años, correspondientes al periodo Cretácico Inferior.

Ubicación: Las huellas fueron localizadas en los municipios de Tehuacán (Santa Ana Xaloxtoc) y Atexcal (Santa Catarina Tehuixtla y San Lucas Teteletitlán).

Tipos de Dinosaurios: Las huellas pertenecen a distintos grupos, incluyendo especies herbívoras, carnívoras y posiblemente voladoras.

Cantidad y Distribución: En cada sitio de hallazgo se registraron entre cinco y veinte huellas, dispersas a lo largo de 200 a 300 metros, ubicadas en laderas de ríos o barrancas.

Proceso de formación de las icnitas

Iván Alarcón Durán, titular del área de Paleontología del Centro INAH Puebla, explicó que el proceso de formación de estas huellas está relacionado con la geografía antigua de la región:

Antiguo Ambiente Marino: Hace 120 millones de años, gran parte del sur del estado de Puebla estaba cubierto por el mar.

Lagunas Someras: El suelo marino se transformó en lagunas someras y zonas de playa.

Fosilización: Fue en estas superficies blandas de playa donde quedaron impresas las pisadas de los dinosaurios.

Exposición: La erosión del suelo y las lluvias posteriores han permitido que estos rastros fosilizados (icnitas), que son evidencias de organismos del pasado, emerjan a la superficie para ser explorados y documentados.

El INAH mantiene comunicación con las comunidades locales, ya que las huellas fueron halladas en senderos utilizados por la población, subrayando la importancia de la protección de este patrimonio paleontológico por parte de autoridades y pobladores.