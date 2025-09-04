Alerta por huracán Lorena: Precauciones y monitoreo activo

Sheinbaum informa que no se reportan daños graves tras el paso del huracán 'Lorena'

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, no se han registrado daños graves a causa del huracán "Lorena", el cual ha impactado la región del Pacífico mexicano en las últimas horas.

Sheinbaum aseguró que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene atenta y en constante monitoreo de la evolución del fenómeno. "No tenemos hasta el momento ningún reporte de daños graves, pero estamos pendientes de la situación", declaró.

"Lorena" alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el miércoles y continúa su trayectoria en el océano Pacífico. Según el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas del jueves 4 de septiembre, el centro del huracán se ubicaba a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 kilómetros al sur de Punta Eugenia, en Baja California Sur.

El ciclón avanza hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h, con vientos sostenidos de hasta 120 km/h y rachas que alcanzan los 160 km/h. Se prevé que en las próximas horas se debilite gradualmente hasta convertirse en tormenta tropical, acercándose a la península de Baja California.

El SMN alertó sobre condiciones climáticas adversas, incluyendo lluvias torrenciales de entre 150 y 250 mm en Baja California Sur, lluvias intensas en el sur de Baja California, el oeste y sur de Sonora, así como en el norte y la costa de Sinaloa. También se pronostican precipitaciones muy fuertes en Durango y fuertes en el estado de Chihuahua.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante las lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, especialmente en zonas costeras y de montaña.