Morena coloca de nuevo a Clara Luz Flores en el escenario rumbo a 2027

Morena confirmó a Clara Luz Flores como coordinadora para la Defensa de la Transformación en Nuevo León, dentro del proceso mediante el cual el partido definió a quienes se perfilan para las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.

El anuncio se realizó el 28 de septiembre, cuando Morena dio a conocer a siete de los 17 coordinadores y coordinadoras contemplados para los estados que renovarán gobierno. Entre los nombres anunciados apareció el de Flores, diputada federal con licencia.

La designación vuelve a colocar a Clara Luz Flores en el panorama político de Nuevo León, después de su participación en las elecciones de 2021 por la gubernatura estatal. En aquella contienda, la candidatura de Flores fue respaldada por Morena en coalición con el PT, el Partido Verde y Nueva Alianza. Sin embargo, la elección fue ganada por Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Clara Luz Flores: De las filas del PRI a Morena

Clara Luz Flores inició su trayectoria política en el PRI de Nuevo León, donde se desempeñó como asesora del departamento Jurídico. Permaneció en ese partido desde 1998 hasta 2020, año en que posteriormente se incorporó a Morena.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y cuenta con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Flores también ocupó cargos como diputada local y fue presidenta Municipal de Escobedo en dos ocasiones. Tras las elecciones de 2021, fue nombrada secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2022. Más adelante, llegó a la Cámara de Diputados como legisladora federal por Morena.

El episodio relacionado con NXIVM

Durante la campaña de 2021, uno de los episodios que generó mayor polémica alrededor de Clara Luz Flores estuvo relacionado con Keith Raniere, líder de NXIVM, organización que se presentaba como un proyecto de superación personal y que posteriormente fue señalada por explotación y trata de personas.

En ese contexto, Adrián de la Garza, entonces candidato del PRI, difundió un video en el que aparecía una entrevista entre Raniere y Flores. Inicialmente, la candidata rechazó conocer NXIVM.

Posteriormente, durante una entrevista con el periodista Julio Astillero, Flores explicó que había participado en un curso de superación personal y sostuvo que no conocía NXIVM, aunque señaló haber tenido contacto únicamente con personas de Monterrey.

Más tarde, reconoció haber tenido una conversación con Keith Raniere y ofreció una disculpa por la manera en que había manejado el tema.

Después de perder la elección por la gubernatura, Flores pasó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la Secretaría de Seguridad.

El caso de NXIVM también tuvo una referencia a Mario Delgado. Animal Político documentó que el morenista pagó para formar parte de la SOP (Sociedad de Protectores), una organización vinculada con Executive Success Program, nombre utilizado por NXIVM en México. Delgado reconoció haber tomado cursos, pero afirmó que había sido engañado y negó haber participado en las redes criminales de la organización.

Con su nueva designación, Clara Luz Flores vuelve a ocupar un lugar dentro de la estructura de Morena en Nuevo León, ahora como coordinadora para la Defensa de la Transformación de cara al proceso electoral de 2027.