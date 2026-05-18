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Nación

Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre huracanes peligrosos

Fabián Vázquez, coordinador del SMN, destacó que la ventana de tiempo para prepararse ante un huracán ha disminuido, pasando de días a menos de 24 horas en algunos casos.

Por Staff / La Voz - 18 mayo, 2026 - 12:38 p.m.
Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre huracanes peligrosos
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      El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que cada vez hay menos tiempo para reaccionar ante la formación e intensificación de huracanes, por lo que familias y gobiernos deben estar prevenidos.

      Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, señaló que la disminución de tiempo de reacción se debe a que los huracanes se intensifican cada vez más rápido por las variaciones atmosféricas.

      Intensificación rápida de huracanes

      De acuerdo con el SMN, antes se solía contar con un periodo de dos o tres días antes de que un ciclón impactara tierra como un huracán mayor, pero la tendencia actual es que la ventana de tiempo es menor. Como ejemplo de esta peligrosa tendencia, el SMN destacó que el año pasado, casi los cinco huracanes mayores registrados en el océano Atlántico, presentaron una intensificación rápida, incluso menos de 24 horas.

      Recomendaciones del SMN

      El SMN señaló que es necesario que quienes viven en zonas de riesgo estén más atentos, pues, con la velocidad de los huracanes, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Ante la posibilidad de que un ciclón se forme o fortalezca en apenas un día, la recomendación del SMN es mantenerse atento a las actualizaciones y no esperar a la formación de huracanes para actuar.

      Se exhorta a las familias a tener listo un plan de protección: rutas de evacuación, puntos de reunión y qué hacer ante el desborde de río, desde el inicio de la temporada.

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