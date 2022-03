Identifican cuerpo de 'El Mijis'; murió en accidente automovilístico

Tras un mes de haber sido reportado desaparecido, familiares de Pedro Carrizales, 'El Mijis', identificaron su cuerpo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tamaulipas. Te recomendamos: De las pandillas al Congreso; ¿quién fue 'El Mijis', ex diputado local de SLP? En un mensaje en la página de Twitter de 'El Mijis', se informó que el cuerpo de Pedro Carrizales fue localizado en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, donde se registró un accidente automovilístico.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales "El Mijis". pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

Familiares del ex diputado agradecieron a medios de comunicación el acompañamiento que se ha realizado tras la desaparición, sin embargo, pidieron respeto tras la muerte del 'El Mijis'. El pasado 8 de febrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí publicó una ficha de búsqueda del ex diputado, quien fue visto por última vez el 31 de enero de este año, cuando se encontraba en el hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con la información proporcionada, Pedro Carrizales se dirigía a Monterrey, Nuevo León, a bordo de una camioneta.

Fiscal de Coahuila estima que 'El Mijis' llegó a NL

Tras el reporte de desaparición de Pedro Carrizales, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Mora, estimó que El Mijis salió de Coahuila y llegó a Nuevo León, de acuerdo con la información preliminar. El fiscal también aseveró que se realizó un trabajo interinstitucional con autoridades de Nuevo León y de San Luis Potosí, para dar con el paradero del ex funcionario. Asimismo, un día después el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, indicó que el ex diputado de San Luis Potosí podría estar en Tamaulipas.

AMLO atendía el caso de desaparición de ´El Mijis´

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya se estaba investigando el caso de la desaparición de Pedro Carrizales, mejor conocido como 'El Mijis'. En la conferencia matutina que se realizó el 14 de enero desde Palacio Nacional, la comunicadora Frida Guerrera leyó una carta al Presidente de la esposa de El Mijis, donde pidió ayuda para encontrarlo.

"Me tenían detenido los Gafes": los audios de 'El Mijis' antes de su desaparición

El equipo de Azucena Uresti obtuvo los audios, que fueron presentados en MILENIO Televisión, que el ex legislador envió a su pareja y en los que aseguraba había sido detenido y posteriormente liberado, por lo que se dirigía a su casa.

"Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo", se escucha decir a El Mijis en audios enviados a su pareja.

El 15 de febrero, Miriam Martínez, esposa de Pedro Carrizales, 'El Mijis', aseguró que el ex diputado estaba vivo y que su última ubicación conocida era en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Destacó que en su vista en Nuevo León, El Mijis iba a arrancar un programa que se llama La Ruta del Migrante, para ayudar a estas personas que se encuentran en ese lugar.