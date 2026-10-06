Sheinbaum asegura que no habrá aumento al IEPS de alcohol

Sheinbaum descarta aumento al IEPS de bebidas alcohólicas

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno contemple aumentar o modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la Ley de Ingresos mantendrá para 2026 el esquema fiscal que ya fue aprobado, pese a una propuesta legislativa que plantea cambiar la manera en que se calcula este impuesto.

Propuesta del Partido del Trabajo

La iniciativa, impulsada por diputados del Partido del Trabajo (PT), propone establecer el cobro del IEPS con base en los mililitros de alcohol puro contenidos en cada bebida.

Al respecto, se señaló que organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la tasa planteada, al considerar que podría resultar baja y generar una disminución en la recaudación, además de abaratar determinados productos.

Sheinbaum indicó que, en caso de que la propuesta avance en el Congreso, deberá ser analizada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud antes de determinar su posible impacto.

Esquema fiscal para 2026

Con ello, la presidenta reiteró que, por ahora, no se contempla modificar el esquema del IEPS para las bebidas alcohólicas.