Sheinbaum advierte sobre injerencia internacional en elecciones 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen sectores de la derecha internacional interesados en influir en las elecciones mexicanas de 2030, aunque aclaró que no atribuye directamente esta intención al presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su conferencia matutina de este lunes 5 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre lo que consideró un posible intento de injerencia extranjera en las elecciones de México de 2030.

La mandataria sostuvo que sectores de la derecha internacional buscan influir en los procesos electorales del país y afirmó que este tipo de situaciones han sido señaladas previamente por su gobierno.

"Sí, sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente", declaró Sheinbaum al referirse a la posible participación de grupos políticos extranjeros.

La presidenta también hizo referencia a sectores de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que sus señalamientos no están dirigidos directamente contra el presidente Donald Trump, sino contra determinados grupos de derecha dentro de ese país que, según afirmó, buscarían promover un cambio de gobierno en México.

Sheinbaum relacionó además el tema con el uso de redes sociales y la difusión de información, al señalar que estos espacios pueden ser utilizados para generar conversaciones masivas e influir en la percepción de los ciudadanos.

La presidenta insistió en la importancia de la autodeterminación de los pueblos y sostuvo que las decisiones electorales deben corresponder a los ciudadanos de cada país.

El señalamiento ocurre mientras México se encamina hacia el proceso electoral de 2027 y, a más largo plazo, hacia las elecciones presidenciales de 2030. La advertencia sobre una posible injerencia extranjera forma parte de un tema que Sheinbaum ya había abordado en conferencias anteriores.