Exoficial de inteligencia Eisin sugiere reclutamiento de pilotos comerciales

Advierten sobre posible nueva táctica terrorista tras incidente de Flydubai

Un exoficial de inteligencia israelí planteó la posibilidad de que grupos terroristas busquen reclutar o radicalizar a pilotos comerciales para realizar ataques, aunque reconoció que no existen pruebas que confirmen esta hipótesis.

El incidente registrado en un vuelo de Flydubai con destino a Dubái generó nuevas preocupaciones entre especialistas en seguridad aérea, luego de que un exoficial de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtiera sobre una posible evolución en las tácticas utilizadas por organizaciones terroristas.

¿Qué declaró Eisin sobre el incidente?

Eisin, quien se desempeñó durante más de 20 años como oficial de inteligencia de las FDI, señaló que una de las hipótesis que debe considerarse es el posible reclutamiento o radicalización de pilotos comerciales para utilizarlos en ataques terroristas.

El exmilitar comparó esta posibilidad con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, aunque destacó una diferencia: en aquellos ataques, los secuestradores no eran los pilotos de las aeronaves.

"Podría tratarse de un nuevo tipo de terrorista suicida", afirmó Eisin al referirse a la posibilidad de que pilotos profesionales fueran incorporados directamente a este tipo de operaciones.

¿Qué se sabe sobre la investigación del incidente?

Respecto al incidente relacionado con el vuelo de Flydubai, el exoficial dijo que inicialmente sospechó de una posible participación de Irán. Sin embargo, aclaró que no cuenta con pruebas directas que respalden esta acusación y que las investigaciones continúan.

El caso permanece bajo investigación mientras autoridades y especialistas analizan las circunstancias del incidente y determinan si existió alguna amenaza deliberada contra la aeronave.

Hasta ahora, la posibilidad de que Irán esté detrás del hecho o de que se trate de una nueva modalidad terrorista constituye una hipótesis planteada por el exoficial y no una conclusión confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.