Exigen a la ONU y CIDH intervenir por siete secuestrados en Michoacán

Exigen a la ONU y la CIDH intervenir por siete secuestrados por la Familia Michoacana

Los siete hombres fueron privados de la libertad desde el pasado 24 de septiembre

MICHOACÁN.- Autoridades y habitantes de comunidades del municipio de Ajuchitlán del Progreso pidieron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sean liberados siete hombres privados de la libertad desde el pasado 24 de septiembre por la Familia Michoacana. En un comunicado, autoridades de El Balcón denunciaron que ya se cumplieron 11 días del secuestro de sus vecinos y los gobiernos federal y estatal no han logrado rescatarlos, pese a que hay un operativo de búsqueda por parte de fuerzas federales.

¿Quiénes son los siete hombres que fueron privados de su libertad en Michoacán?

De acuerdo con los lugareños, siguen privados de su libertad Domingo Atanacio Quirino, Isidro Brito Arriola, Everardo León Atanacio, Nicolás Atanacio González, Eulises Mendoza López, José Leodanis Medrano López y Fidel Quirino Atanacio.

El niño Jordi Alberto fue liberado el pasado jueves 1 de octubre y, tras caminar tres horas por el monte, llegó a una base militar y posteriormente fue llevado a El Balcón.