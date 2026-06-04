Estos son TODOS los datos que debes registrar para conservar tu línea telefónica

CIUDAD DE MÉXICO — El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recordó a la ciudadanía la importancia de mantener actualizados los datos de registro de sus líneas telefónicas móviles y fijas, detallando el conjunto de requisitos obligatorios que los usuarios deben validar ante sus respectivas compañías proveedoras de servicio para garantizar la continuidad y conservar la titularidad de su servicio de comunicación.

De acuerdo con las disposiciones vigentes en el marco regulatorio de las telecomunicaciones en México, el procedimiento de registro y actualización busca fortalecer los mecanismos de seguridad e identidad en los servicios digitales. Los usuarios, tanto en la modalidad de prepago (recargas) como de pospago (plan tarifario), tienen la obligación de verificar que sus líneas estén vinculadas a datos fidedignos y vigentes.

Los datos obligatorios que deben registrarse y mantenerse actualizados ante los concesionarios autorizados incluyen el nombre completo del titular de la línea, una identificación oficial con fotografía vigente (como la credencial para votar del INE o el pasaporte), la Clave Única de Registro de Población (CURP) debidamente certificada, y un comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses de antigüedad. En el caso de personas morales o empresas, se requiere adicionalmente el acta constitutiva y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El órgano regulador enfatizó que el trámite es completamente gratuito y puede realizarse de manera presencial en los centros de atención a clientes de las operadoras móviles, así como a través de las aplicaciones digitales oficiales y portales web autorizados de cada compañía. El proceso incluye la verificación del número de serie de la tarjeta SIM (conocido como ICCID) y, en algunos casos específicos de contratación, la validación del código IMEI del dispositivo celular.

El IFT advirtió que la omisión de este registro o la persistencia de datos falsos o desactualizados en el sistema faculta a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones a proceder con la suspensión temporal o la cancelación definitiva de la línea telefónica. Esta medida regulatoria tiene como finalidad mitigar el uso de líneas anónimas en actividades ilícitas y asegurar que el padrón de usuarios guarde consistencia legal ante cualquier requerimiento de las autoridades competentes.