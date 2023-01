Ignora AMLO si Mejía renunciará a gobierno, para ser candidato a gobernador de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO. - "No tenemos todavía información, tan luego se tenga, se les va a trasmitir" asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre si Ricardo Mejía Berdeja, continuará como subsecretario federal de Seguridad, o buscará la candidatura a la gobernatura de Coahuila.

Y es que al aún, subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, ayer cumplió tres semanas de no acudir a presentar su sección "Cero Impunidad" en la que leía el reporte del trabajo de las fiscalías estatales todos los jueves en las conferencias de prensa mañaneras.

Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer jueves que en los últimos días, no ha tenido comunicación alguna con él, y apunto: "Ricardo está en su derecho y es libre, no tiene ningún impedimento, nada más que sí ya no podría estar como subsecretario", al hablar sobre su posible candidatura a gobernador de Coahuila por un partido diferente a Morena.

A lo largo del jueves, se especuló que Ricardo Mejía, anunciaría su candidatura a gobernador por el Partido Verde Ecologista, por el Partido del Trabajo o incluso por Movimiento Ciudadano, luego de perder estrepitosamente las encuestas en Morena, al ocupar el tercer lugar en popularidad en Coahuila.

Incluso de acuerdo a fuentes cercanas a Ricardo Mejía, ayer supuestamente se habría reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarle su renuncia.

Sin embargo, en una breve y puntual respuesta, hoy el presidente aseguró:

No tenemos todavía información, tan luego se tenga, se les va a trasmitir. Yo creo que hoy o mañana les vamos a estar informando y así en todos los casos".