México lidera en baja imposición arancelaria según Sheinbaum en su informe

Sheinbaum resalta liderazgo de México en baja imposición arancelaria durante su primer informe de gobierno

Durante la presentación de su primer informe como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances en materia económica y comercial, subrayando la sólida relación bilateral con Estados Unidos y el papel de México en el escenario internacional.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el tema arancelario. Sheinbaum afirmó que México se mantiene como el país con el menor promedio de tarifas arancelarias a nivel mundial, lo que, dijo, refleja una política comercial abierta y una cooperación constante con su principal socio económico, Estados Unidos.

"México es actualmente el país con el menor porcentaje de aranceles promedio en el mundo. Esta situación es resultado de una relación construida con base en el respeto mutuo, a pesar de los desafíos impuestos por las políticas arancelarias del gobierno estadounidense en años recientes", señaló la mandataria.

La presidenta recordó que, durante la administración de Donald Trump, se enfrentaron amenazas arancelarias que pusieron en riesgo a los exportadores mexicanos. No obstante, resaltó que su gobierno ha logrado mantener un diálogo constante con las distintas agencias del gobierno estadounidense para proteger los intereses del país.

Además, Sheinbaum enfatizó que se continúa trabajando de forma coordinada con Estados Unidos para fortalecer sectores estratégicos de la economía nacional y mejorar las condiciones para el comercio exterior, sin comprometer la soberanía ni los derechos laborales.