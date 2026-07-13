IMSS estima gastos de 44 mil millones por diabetes mellitus en 2025

CIUDAD DE MÉXICO- Para hacer frente a la atención de pacientes con diabetes mellitus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) calcula que requerirá destinar 31 mil 168 millones de pesos anuales a la Reserva General Financiera y Actuarial (RGFA) entre 2026 y 2055; sin embargo, no cuenta con recursos suficientes para cubrir esa necesidad.

El propio Instituto reconoce que su capacidad financiera está muy por debajo de ese requerimiento, pues estima que únicamente podrá aportar mil 860 millones de pesos anuales, en promedio, entre 2026 y 2031.

El IMSS calcula que necesitará 31 mil millones para atender diabetes entre 2026 y 2055.

En el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2025-2026 se explica cómo el incremento sostenido de pacientes con diabetes mellitus se ha convertido en uno de los principales factores de presión sobre las finanzas del IMSS.

En términos económicos, la diabetes fue el padecimiento con el mayor costo para el Instituto durante 2025, debido a que la atención de 4 millones de pacientes con este diagnóstico implicó un gasto estimado de 44 mil millones de pesos, monto 13.5 por ciento superior al ejercido un año antes.

La diabetes mellitus es el padecimiento más costoso para el IMSS en 2025.

Por su parte, la hipertensión arterial sistémica, que afecta a 5.9 millones de personas, representó un gasto de 24.2 mil millones de pesos, con un incremento anual de 5.3 por ciento.

Aunque solo se atendió a 86 mil 486 personas con insuficiencia renal crónica, este padecimiento generó erogaciones por 36.7 mil millones de pesos, equivalentes a un aumento de 9.5 por ciento respecto de 2024, indica el documento.

El gasto por hipertensión también afecta las finanzas del IMSS.