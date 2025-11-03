Incendio y vandalismo en Ayuntamiento de Apatzingán tras crímenes

Una intensa jornada de violencia y manifestaciones sacudió la región de Tierra Caliente en Michoacán, culminando con el incendio y vandalismo de las instalaciones del ayuntamiento de Apatzingán. Una multitud enardecida irrumpió en la sede municipal para repudiar los recientes asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez, un prominente líder productor de limón de Apatzingán, y Carlos Manzo Rodríguez, el alcalde de Uruapan.

Antes del ataque, los manifestantes marcharon por la ciudad, profiriendo duras críticas contra la alcaldesa morenista Fanny Arreola Pichardo. Al llegar al palacio municipal, el contingente causó destrozos en puertas, ventanas y mobiliario, y la recepción fue consumida por el fuego. Además, se colgó una manta con la exigencia "Fuera Fanny".

Contexto de los Homicidios y Disturbios Previos

Asesinato de Carlos Manzo: El alcalde independiente de Uruapan fue ultimado con seis disparos a quemarropa la noche del sábado, en la plaza principal de Uruapan, en medio del Festival de Velas por la Noche de Muertos. El agresor fue abatido en el lugar y su identidad permanece bajo investigación.

Asesinato de Bernardo Bravo: El líder limonero fue asesinado el pasado 19 de octubre. Las investigaciones sugieren que fue forzado a asistir a un encuentro con presuntos integrantes del cártel Los Blancos de Troya, un grupo criminal conocido por la extorsión a productores. Las autoridades identifican a César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, líder de esta facción aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y el Cártel de Acahuato, como el autor intelectual.

La protesta en Apatzingán se suma a una serie de disturbios en Morelia, capital del estado, que se extendieron del domingo al lunes. Decenas de jóvenes atacaron el palacio de gobierno y el Congreso local en demanda de justicia por el homicidio del alcalde Manzo. Estos altercados resultaron en un total de 18 personas detenidas en dos días, de las cuales al menos ocho han sido remitidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para enfrentar cargos.