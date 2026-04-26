Detienen a Cole Allen tras tiroteo en Cena de Corresponsales en Washington

Un fuerte despliegue de seguridad en la capital estadounidense culminó con la detención de Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de Torrance, California, tras un incidente armado durante la Cena de Corresponsales. El Servicio Secreto intervino de inmediato para poner a salvo al presidente Donald Trump y a la primera dama, quienes resultaron ilesos.

Las primeras indagaciones dibujan un perfil complejo del sospechoso:

Formación académica: Graduado del prestigioso Instituto Tecnológico de California (Caltech).

Vínculos políticos: Se investigan supuestas contribuciones financieras a causas demócratas en el pasado.

Estado legal: Actualmente bajo custodia, enfrentando cargos federales por agresión y posesión de armas.

Según el fiscal general Todd Blanche, el incidente se produjo a unos 45 metros del salón principal. Un video de seguridad captó el momento en que Allen irrumpió en un pasillo del hotel antes de ser neutralizado por los agentes.

"El chaleco antibalas salvó la vida de uno de nuestros hombres", declaró el mandatario, confirmando que el sospechoso llegó a disparar contra la seguridad presidencial con un arma de alto poder.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que equipos de balística analizan el arma larga recuperada en la escena. Simultáneamente, se ejecutan órdenes de registro en la residencia de Allen en California para determinar si actuó solo o si existen motivaciones adicionales detrás de la incursión.