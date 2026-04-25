Últimos momentos de Carolina Flores captados en video antes de su muerte

Filtran video de los últimos momentos de Carolina Flores; suegra es señalada por el crimen

CIUDAD DE MÉXICO — Un nuevo video filtrado a través de redes sociales reveló la última conversación entre la exreina de belleza Carolina Flores y su suegra, Erika "N", instantes antes de que la joven fuera asesinada a tiros en su domicilio.

La grabación, difundida originalmente por el periodista Carlos Jiménez, muestra un intercambio cotidiano que terminó en tragedia. En el material de dos minutos, se escucha a Flores cuestionar a su suegra sobre un reciente viaje por carretera. Durante la charla, el sonido de sirenas de patrullas se percibe de fondo, a lo que la joven comenta: "Hace poco mataron a alguien aquí".

Momentos después, Erika "N" le pide a su nuera: "¿Sí me puedes regalar una botella o algo de tomar?". El video registra el instante en que Flores ingresa a una habitación seguida por su suegra; segundos después se escucha una detonación, un grito de la joven y al menos cinco disparos adicionales.

Confrontación tras el ataque

El video también capta la reacción del esposo de Carolina, quien aparece en la escena con un menor en brazos tras escuchar los disparos. Ante el cuestionamiento de su hijo sobre lo ocurrido, Erika "N" respondió: "Nada, que me hizo enojar, ella tuvo la culpa... Tu familia es mía, tú eres mío y ella no".

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, denunció en una entrevista reciente que el feminicidio le fue ocultado durante un día entero. Según su testimonio, el esposo de Carolina no le informó del deceso hasta el día siguiente, argumentando que buscaba proteger al hijo de ambos.

"¿Tú estabas con el bebé y Caro estaba ahí tirada? ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo ahí tirada?", cuestionó Gómez Molina al esposo de su hija durante la confrontación reportada.

Un juez de control ya emitió una orden de aprehensión contra Erika "N" como presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza de Baja California. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades capitalinas.