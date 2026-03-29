Aficionado fallece tras caída en evento deportivo

Lo que debía ser una fiesta por el regreso del fútbol al Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial 2026, terminó en luto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el fallecimiento de un hombre durante el encuentro entre las selecciones de México y Portugal.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió en el área de palcos. Los detalles preliminares indican lo siguiente:

El intento: El aficionado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentó pasar del segundo al primer nivel del estadio saltando por el exterior de la estructura.

El desenlace: El hombre perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja.

Atención médica: Aunque los servicios de emergencia del inmueble reaccionaron de inmediato, la gravedad de las lesiones provocó su muerte instantánea en el lugar.

El suceso tuvo lugar a pesar del despliegue masivo coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México para la reapertura del recinto. El operativo incluyó:

- Vigilancia estricta en accesos y transporte público.

- Restricciones vehiculares que obligaron a miles de asistentes a llegar a pie o en colectivos.

- Monitoreo paralelo en el Zócalo capitalino, donde se habilitó una pantalla gigante para la afición.

La SSC notificó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades se encuentran realizando los peritajes necesarios para esclarecer la mecánica exacta de la caída.