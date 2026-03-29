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Nación

Sheinbaum responde a Trump sobre el Golfo de México

La mandataria realizó una dinámica participativa con el público para reafirmar el nombre del Golfo de México.

Por Staff / La Voz - 29 marzo, 2026 - 09:24 a.m.
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      Durante su gira por Zacatecas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto al cambio de nombre del Golfo de México.

       

      Desde el municipio de Sombrerete, donde inauguró el centro de beneficio de frijol "Beatriz González Ortega", la mandataria aclaró que, si bien México busca mantener una relación de socios y respeto con Estados Unidos, no se puede ignorar la identidad histórica del territorio marítimo.

      "Ayer otra vez dijeron que el golfo se llamaba Golfo de América. No buscamos conflicto, pero el nombre es claro", afirmó Sheinbaum ante los asistentes.

       

      Para enfatizar su postura, la presidenta convirtió el cierre de su discurso en una dinámica participativa. Preguntó tres veces a la multitud cómo se llama dicho cuerpo de agua, recibiendo un rotundo "¡De México!" como respuesta al unísono.

       

      Esta reacción surge tras las afirmaciones de Donald Trump el pasado viernes. El presidente estadounidense aseguró que, tras una supuesta llamada con Sheinbaum el año pasado, decidió unilateralmente rebautizar la zona como "Golfo de América", argumentando que el proceso de cambio de nombre fue casi instantáneo tras su anuncio.

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