Conasami proyecta ajuste al salario mínimo para 2026

´Seguirá aumentando el salario mínimo´... Claudia Sheinbaum confirma incrementos; así quedaría en 2026

En la Mañanera del Pueblo de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el salario mínimo en México seguirá aumentando durante su administración.

El objetivo, dijo, es que para 2029 —último año de su sexenio— el ingreso alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas.

"Seguirá el aumento al salario mínimo en acuerdo con todos y con todas. Se trata de llegar a 2.5 canastas básicas. Tiene que ir aumentando progresivamente cada año", declaró la mandataria.

META ECONÓMICA: CRECIMIENTO PROGRESIVO HASTA 2029

Para lograr la meta, los incrementos anuales se proyectan en torno al 12%, cifra que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) deberá confirmar para el ajuste de 2026. Este crecimiento sostenido busca consolidar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la brecha de desigualdad salarial.