México: 45 muertes por brote de sarampión en 2026

Suma México 45 fallecimientos por brote de sarampión en 2026

Hasta el 27 de julio, en México se han registrado 19 mil 074 casos confirmados de sarampión desde que inició el brote. De éstos, 12 mil 460 contagios se registraron en los siete meses de este año, lo que representa un aumento de 188 % con respecto a los 6 mil 614 casos de todo el 2025.

De acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, de la Secretaría de Salud, 45 personas han muerto por dicha enfermedad, del 1 de enero de 2025 al 27 de julio de 2026.

Las muertes por sarampión se confirmaron en 11 entidades de la República mexicana: Chihuahua (21), Zacatecas (6), Jalisco (5), Ciudad de México (4), Durango (3), Michoacán (1), Chiapas (1), Guerrero (1), Sinaloa (1), Sonora (1) y Tlaxcala (1).

Detalles confirmados

En 2025, la entidad más afectada por el brote de sarampión fue Chihuahua, donde se registraron 4 mil 497 casos y 21 defunciones; mientras que en 2026, Jalisco ha confirmado 6 mil 701 contagios y tres muertes.

La Ciudad de México es la segunda entidad más afectada por el sarampión en este año; se han registrado 1 mil 013 casos confirmados y tres muertes.