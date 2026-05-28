Confirman primer caso de gusano barrenador en Ciudad de México: alerta sanitaria

La Ciudad de México enfrenta una nueva señal de alerta sanitaria tras confirmarse el primer caso humano de infección por gusano barrenador, un parásito que durante décadas se creyó prácticamente erradicado en el país. La detección ha encendido las alarmas entre autoridades de salud y especialistas, especialmente por el aumento de contagios activos en distintas regiones de México.

El hallazgo representa un punto de inflexión para la capital mexicana. Aunque hace apenas unas semanas el tema parecía limitado al ámbito veterinario —después de detectarse un caso en un perro en la zona de Topilejo— ahora el problema ha dado el salto a humanos, obligando a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El llamado "gusano barrenador" no es un gusano como tal, sino la larva de una mosca conocida científicamente como Cochliomyia hominivorax. Su peligrosidad radica en que invade heridas abiertas para alimentarse de tejido vivo, provocando una infección denominada miasis. Sin atención médica oportuna, puede generar daños severos en piel, músculos y tejidos profundos.

Aunque suele afectar principalmente al ganado y animales domésticos, los seres humanos también pueden convertirse en víctimas si existen lesiones expuestas y condiciones favorables para la infestación. Esto vuelve especialmente relevante la prevención en temporadas de calor y en zonas con alta presencia de fauna callejera.

De un caso aislado a una amenaza bajo vigilancia

Hasta hace poco, las autoridades consideraban aislado el primer contagio detectado en un perro dóberman de 12 años en Tlalpan. Sin embargo, nuevos reportes muestran que ya existen varios casos activos relacionados con el gusano barrenador en la capital, tanto en animales como ahora en humanos. El caso confirmado en una persona marca un cambio importante en el nivel de riesgo sanitario.

A nivel nacional, el panorama es aún más amplio. Estados del sur y sureste del país, particularmente Chiapas, encabezan el número de contagios, lo que evidencia que el problema dejó de ser un evento aislado para convertirse en un desafío de salud pública y control veterinario.

¿Por qué reapareció una plaga considerada erradicada?

México había mantenido al gusano barrenador bajo control desde 1991 gracias a campañas de erradicación basadas en la liberación de moscas estériles, una técnica biológica diseñada para frenar la reproducción del insecto. Sin embargo, su reaparición en los últimos años ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y productores agropecuarios.

Como respuesta, el gobierno mexicano ha anunciado nuevas estrategias de contención, incluida la instalación de infraestructura especializada para producir moscas estériles en el sur del país y fortalecer el monitoreo epidemiológico.

Lo que la población debe vigilar

Especialistas recomiendan no minimizar heridas que no cicatrizan, presentan secreciones inusuales o dolor intenso, especialmente en personas vulnerables o en contacto frecuente con animales. En mascotas, señales como mal olor, lesiones húmedas o comportamiento extraño deben ser motivo de revisión veterinaria inmediata.

La confirmación del primer caso humano en la capital no significa una epidemia inmediata, pero sí un recordatorio de que enfermedades consideradas del pasado pueden regresar. La vigilancia, la atención temprana y el cuidado de heridas podrían marcar la diferencia para evitar que este parásito encuentre nuevas víctimas.