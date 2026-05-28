Registro de líneas móviles en México enfrenta desafíos

México apostó por una de las transformaciones más ambiciosas en telecomunicaciones de los últimos años: vincular cada línea celular a una identidad verificable. La promesa detrás de esta medida es clara: reducir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y el uso anónimo de dispositivos móviles. Sin embargo, conforme se acerca la fecha límite, surge una pregunta incómoda: ¿es realmente posible completar el registro a tiempo?

La industria de telecomunicaciones ya comienza a mostrar señales de preocupación. La GSMA, organización internacional que representa a operadores móviles de todo el mundo, considera que el avance del padrón obligatorio de celulares en México podría no ser suficiente para cumplir con los plazos establecidos.

La gran meta y un reloj que no se detiene

El reto no es menor. México tiene más de 150 millones de líneas móviles activas y la intención regulatoria es que todas queden asociadas a una persona física o moral identificable. Aunque millones de usuarios ya realizaron el trámite, el ritmo actual parece insuficiente para llegar a la meta dentro del calendario previsto.

Especialistas del sector señalan que el problema no necesariamente es la falta de voluntad de los usuarios, sino la dimensión logística de un país tan grande y diverso. En zonas urbanas el registro puede parecer sencillo, pero en comunidades alejadas, con baja conectividad o limitada alfabetización digital, el proceso avanza mucho más lento.

El gran problema: la desconfianza

Más allá de la tecnología, existe un obstáculo igual de complejo: la confianza ciudadana.

Muchas personas aún tienen dudas sobre cómo serán resguardados sus datos personales. La posibilidad de compartir información oficial, CURP o incluso validaciones biométricas ha provocado inquietud entre usuarios preocupados por filtraciones o mal uso de información sensible. Esta desconfianza ha frenado parte del avance del registro.

Las autoridades han insistido en que no existirá una base de datos gubernamental centralizada y que la información permanecerá bajo resguardo de los operadores telefónicos, quienes solo podrían compartir datos mediante procesos legales específicos. Aun así, convencer a millones de usuarios sigue siendo una tarea pendiente.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Uno de los aspectos que más preocupación genera es la posible suspensión del servicio para quienes no completen el trámite dentro del tiempo establecido.

De mantenerse el plan regulatorio actual, millones de líneas podrían enfrentar restricciones o incluso quedar inhabilitadas, un escenario que expertos consideran socialmente complicado debido a la enorme dependencia que existe del teléfono móvil para trabajar, estudiar, realizar pagos o mantenerse comunicado.

El debate también ha abierto una discusión más amplia: ¿puede una medida de este tamaño implementarse sin afectar a millones de usuarios?

Una carrera contra el calendario

La GSMA no rechaza el proyecto, pero sí pide una visión más realista sobre los tiempos. Desde la industria se reconoce el esfuerzo regulatorio, aunque también se insiste en que completar el registro masivo de líneas requiere coordinación, campañas de información y un proceso menos accidentado para los usuarios.

Por ahora, México avanza en una carrera donde el tiempo parece jugar en contra. Si el ritmo no acelera significativamente, el país podría enfrentarse a una decisión difícil: mantener el calendario original o reconsiderar los plazos para evitar una desconexión masiva.

La gran pregunta sigue abierta: ¿será este padrón una herramienta efectiva de seguridad o un reto administrativo demasiado grande para ejecutarse en tan poco tiempo?