Calendario escolar SEP 2025-2026: Fechas de suspensión de clases en septiembre

Este lunes 1 de septiembre comenzó oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica en todo el país. Sin embargo, apenas iniciado el calendario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene programados dos días de suspensión de clases durante el mes de septiembre.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, los estudiantes no tendrán clases en las siguientes fechas:

Martes 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México.

Viernes 26 de septiembre, por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Aunque el 16 de septiembre es una fecha cívica importante, este año caerá en martes, por lo que no se generará un fin de semana largo. En cambio, el CTE del 26 de septiembre sí dará lugar a un pequeño "puente" escolar, extendiendo el descanso hasta el domingo 28.

Un ciclo escolar con ajustes

El ciclo 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clases, con fecha de término el 15 de julio de 2026. Esta cifra es ligeramente inferior a la de años previos, debido a la inclusión de una semana adicional de vacaciones para estudiantes y docentes.

Además de las actividades académicas, la SEP busca impulsar la participación de los alumnos en actividades culturales, deportivas y formativas, como parte de una estrategia para fortalecer su desarrollo integral.

Materiales y participación de padres

Las escuelas primarias y secundarias ya comenzaron a recibir y distribuir los libros de texto gratuitos, garantizando el acceso a materiales educativos para todos los niveles.

La SEP también recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a posibles modificaciones locales al calendario escolar, ya que algunas instituciones pueden ajustar fechas de asueto o programar actividades internas que alteren el cronograma.