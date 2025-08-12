Usuarios reportan problemas en la app de Facebook

Facebook presenta fallas a nivel global: usuarios reportan problemas para publicar y acceder a la app

Este lunes 11 de agosto, Facebook, la red social insignia de Meta, experimentó interrupciones en su funcionamiento, generando molestias entre miles de usuarios. La caída del servicio fue reportada ampliamente a través de otras plataformas y confirmada por el sitio especializado Downdetector.

Los primeros reportes comenzaron a intensificarse después de las 13:00 horas, cuando usuarios señalaron dificultades para acceder al servidor, publicar contenido y utilizar la aplicación móvil. De acuerdo con Downdetector, el 40 % de las quejas se enfocaron en fallos al momento de realizar publicaciones, mientras que un 28 % correspondió a errores en la app para celulares.

Aunque hacia las 14:00 horas el servicio comenzó a restablecerse gradualmente, algunas funciones aún presentaban intermitencias. Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción.