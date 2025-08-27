Críticas de Uresti a propiedad de Fernández Noroña desatan confrontación

Azucena Uresti acusa a Fernández Noroña de intimidación tras difundir imagen personal en redes.

La periodista Azucena Uresti acusó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de presunta intimidación luego de que el legislador compartiera en redes sociales una fotografía personal suya. El incidente intensificó la confrontación entre ambos, tras una serie de críticas emitidas por Uresti respecto a la adquisición de una propiedad por parte del senador.

La polémica se originó luego de que Uresti cuestionara en su espacio informativo la congruencia entre el discurso de austeridad del senador y la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en aproximadamente 12 millones de pesos. 'Austeros en el discurso, pero fifís en la vida privada', dijo la periodista, refiriéndose al contraste entre el estilo de vida del legislador y la imagen pública que ha promovido.

La adquisición del inmueble fue revelada en un reportaje del periodista Jorge García, quien señaló que la operación habría sido posible mediante un crédito personal. Aunque la propiedad aparece en la declaración patrimonial de Fernández Noroña, el elevado monto reabrió el debate sobre la transparencia y los recursos económicos de los funcionarios públicos.

La tensión aumentó cuando, tras las críticas, Fernández Noroña compartió en sus redes una imagen personal de Uresti. La periodista respondió en su cuenta de X (antes Twitter), cuestionando si el legislador la estaba espiando: '¿Me espía, senador?', escribió, al tiempo que calificó la acción como un acto de intimidación.

Hasta el momento, Fernández Noroña no ha respondido directamente a las acusaciones de la comunicadora. El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios se han pronunciado tanto a favor como en contra de ambas figuras públicas.