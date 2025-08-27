Contactanos
Incidente entre Alito Moreno y Fernández Noroña durante sesión en el Senado

El altercado entre los senadores Moreno y Fernández Noroña ocurrió al finalizar la sesión legislativa

Por Staff / La Voz - 27 agosto, 2025 - 03:36 p.m.
Alito' Moreno y Fernández Noroña protagonizan pelea en el Senado

Ciudad de México. Al concluir la sesión de la Comisión Permanente este miércoles 27 de agosto, se registró un altercado físico entre los senadores Alejandro 'Alito' Moreno, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena.

El enfrentamiento ocurrió justo al finalizar los trabajos legislativos del segundo receso, mientras se entonaba el Himno Nacional. Las imágenes del incidente, que incluyó empujones y jaloneos, fueron captadas en vivo por la transmisión del Canal del Congreso.

