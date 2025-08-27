Investigación en curso por abandono infantil en CDMX: autoridades buscan proteger a menores

Dos bebés son abandonados en la vía pública y en baños del Metro en CDMX; ya hay detenidos

En menos de 24 horas, dos alarmantes casos de abandono infantil se registraron en la Ciudad de México. En ambos hechos, los menores fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes actuaron rápidamente tras recibir reportes ciudadanos y del sistema de videovigilancia. En uno de los casos, una pareja fue detenida como presunta responsable.

Rescatan a bebé abandonado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo

El primer caso ocurrió en la colonia Tacubaya, donde un bebé de aproximadamente cuatro meses fue localizado sobre una banqueta, envuelto apenas en una cobija blanca y azul. El hallazgo se realizó en la esquina de Avenida Jalisco y Periférico, gracias a un reporte al Centro de Comando y Control Poniente.

Los oficiales escucharon el llanto del menor y de inmediato lo resguardaron del frío. Uno de ellos lo arropó con su chamarra, mientras otro acudió a una tienda cercana para comprar ropa, cobijas, leche y un biberón. El menor fue diagnosticado con un grado leve de hipotermia y trasladado a un hospital, donde recibió atención médica especializada, acompañado en todo momento por uno de los oficiales.

La SSC informó que, tras revisar las cámaras de videovigilancia, se identificó a una mujer que cargaba al menor en el lugar del abandono. Posteriormente, ella y un hombre abordaron el Metro en la estación Tacubaya, por lo que se desplegó un operativo de vigilancia. La tarde del domingo, ambos sospechosos, de 27 años, fueron localizados y detenidos. Confesaron haber abandonado al bebé durante la madrugada del sábado.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación jurídica e iniciar la investigación correspondiente.

Segundo caso: recién nacido abandonado en baños del Metro UAM-I

Un segundo caso fue reportado en la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro, ubicada en Iztapalapa. Policías realizaban un patrullaje en la zona cuando fueron alertados por el C2 Oriente sobre el llanto de un bebé dentro de los sanitarios públicos de la estación.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un recién nacido envuelto en una cobija, abandonado sobre el piso del baño. El menor fue resguardado de inmediato y canalizado para recibir atención médica.

Ambos casos han generado conmoción entre la ciudadanía y ya son investigados por las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los menores.