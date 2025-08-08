Claudia Sheinbaum presenta en primicia la canción 'Estamos todos' de Intocable

Sheinbaum presenta nueva canción de Intocable en honor a migrantes: "Estamos todos"

Durante su conferencia "Mañanera del Pueblo" de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en primicia una canción inédita del grupo Intocable, titulada "Estamos todos". El tema forma parte del programa "México Canta por la Paz", impulsado por la Secretaría de Cultura, y está dedicado especialmente a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que la agrupación visitó recientemente Palacio Nacional para mostrarle la canción y expresar su apoyo al proyecto cultural. La mandataria relató que, al escuchar el tema, les propuso estrenarlo durante la conferencia matutina, propuesta que el grupo aceptó de inmediato.

"Ayer vino el grupo Intocable para decirme que estaban sumados a la iniciativa. Estaban aquí en México y me mostraron una canción inédita. Les propuse presentarla en la mañanera, y accedieron", comentó.

Un homenaje a la comunidad migrante

Según Sheinbaum, la canción tiene un mensaje profundo de acompañamiento y orgullo para los mexicanos que viven lejos de su tierra natal:

"Está dedicada a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Habla de esos momentos difíciles en los que sentirse parte de un colectivo, de una nación que los quiere y los protege, puede hacer la diferencia", expresó.

"Estamos todos" busca convertirse en un himno de unión, pertenencia y esperanza para quienes cruzaron la frontera en busca de una vida mejor, sin dejar de sentirse parte del país que dejaron atrás.

Un proyecto cultural con mensaje social

La iniciativa México Canta por la Paz reúne a artistas de diferentes géneros que, a través de la música, buscan fortalecer la identidad cultural, promover valores comunitarios y brindar mensajes de solidaridad a sectores vulnerables, como los migrantes.

Sheinbaum también agradeció públicamente a Intocable por sumarse al proyecto y por compartir un tema que, dijo, "toca el corazón de millones de mexicanos".