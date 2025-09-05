Investigación penal en curso por agresiones de Alito Moreno a Gerardo Fernández Noroña

FGR asigna escoltas a Gerardo Fernández Noroña tras agresiones de Alito Moreno

Tras las agresiones de Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña en plena Cámara de Senadores, la FGR le asignó custodia al senador de Morena. La Fiscalía General de la República (FGR) asignó escoltas para el senador Gerardo Fernández Noroña, luego de las agresiones que sufrió en plena Cámara de Senadores por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también conocido como Alito Moreno.

Hoy viernes 5 de septiembre, como parte de una investigación penal en curso, la FGR recreó las agresiones de Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña, previo a dejar su cargo como presidente del Senado.

