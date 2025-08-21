Irregularidades en Sueldos del Senado: Ricardo Anaya Demanda Transparencia

Ricardo Anaya exige transparencia sobre sueldos de asesores en el Senado

Ciudad de México.— Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, exigió claridad en el manejo de recursos públicos tras la difusión de un reportaje que revela presuntas irregularidades en el pago a asesores vinculados a la presidencia de la Mesa Directiva.

El legislador solicitó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que publique de manera detallada los nombres y salarios de los colaboradores mencionados en el reportaje, el cual señala que al menos 13 personas reciben sueldos elevados y, en algunos casos, no están registradas oficialmente como personal del Legislativo.

Entre los asesores señalados se encuentran Rubén Cayetano García, María Guadalupe Arista Sánchez y Jans Gallard Jiménez, cada uno con un sueldo bruto mensual de $172,486 pesos. Otros colaboradores perciben entre $51,000 y $38,000 pesos mensuales, cifras que han generado cuestionamientos sobre la asignación de recursos dentro del Senado.

Anaya subrayó la importancia de transparentar no solo los montos, sino también las funciones que desempeñan estos asesores, con el fin de garantizar el uso correcto del dinero público.

"Mi llamado es claro: a la transparencia. Es fundamental que cualquier ciudadano pueda saber quién trabaja en el Senado y cuánto gana. El manejo de los recursos públicos debe estar sujeto a escrutinio", enfatizó el panista.

La solicitud se da en un contexto de creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas en todos los niveles del poder legislativo.