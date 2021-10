"Israel no puede ser refugio de torturadores": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia mañanera del 8 de octubre desde Palacio Nacional, donde esta mañana se reunirá con funcionarios de seguridad de Joe Biden en el marco del diálogo bilateral sobre esta materia.

El mandatario se dedicó a contestar las preguntas de la prensa sobre la reforma eléctrica, la extradición de Tomás Zerón de Lucio, así como la reunión que tendrá esta mañana con la delegación estadunidense. Conoce aquí los temas de los que habló en su mañanera.

En reunión con funcionarios de EU se tratará tema migratorio: López Obrador; habrá "muy buenos acuerdos"

El presidente López Obrador confirmó que en la reunión de hoy con la delegación estadunidense se tratará el tema migratorio, pues incluso participará en las mesas de trabajo el titular del INM, Francisco Garduño, así como el responsable de ese tema por parte de la administración de Joe Biden.

"No tengo duda que van a ser muy buenos los acuerdos y va a salir fortalecida nuestra relación con Estados Unidos", auguró el mandatario.

Israel no puede ser refugio de torturadores: López Obrador sobre Tomás Zerón de Lucio

El presidente López Obrador dijo que está a la espera de la respuesta del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, a la carta que le envió para la extradición de Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, pues aseguró que ese país por su historia "no puede ser refugio de torturadores".

"Israel no puede ser refugio de torturadores, ningún país, pero menos Israel. Es un asunto de su historia, no se puede proteger a torturadores. No puede, lo comercial, lo mercantil, estar por encima de lo moral y de la memoria, entonces vamos a esperar", señaló.

Operativo ´Rápido y Furioso´ violó nuestra soberanía: López Obrador

El presidente López Obrador acusó que el operativo Rápido y Furioso implementado por Estados Unidos violó la soberanía de México, pues aseguró que antes se decidía de ese lado lo que se debía de hacer.

"Fue una violación flagrante a nuestra soberanía y no pasó nada. Se metían hasta la cocina, por eso la reunión de hoy es importante, es una reunión de cooperación, el gobierno del presidente Biden es muy respetuoso y vamos a continuar así", indicó.

EU no ha reclamado por quienes hemos invitado a México: López Obrador

El presidente López Obrador aseguró que la relación con Estados Unidos es buena y no ha habido reclamos de su parte por los gobiernos a los que se ha invitado a México, entre ellos a los mandatarios de Cuba y de Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

"Cuando tomamos decisión de proteger a Evo Morales, cuando el golpe de Estado en Bolivia, no le avisamos al gobierno de Estados Unidos, ni ellos se atrevieron a decirnos nada, fue una decisión soberana, así están las relaciones, no hay diferencias, son buenas (...). Nosotros somos libres y podemos invitar a cualquier gobierno, al que nos visite, como nos invitan a nosotros de ir a otros países y no hay ningún reclamo", indicó.

En reforma eléctrica no habrá moneda de cambio, advierte López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la reforma eléctrica no habrá moneda de cambio con el PRI para su aprobación, pues es algo que nunca han hecho. Aseguró que si se requiere, funcionarios del gabinete irán a foros, al Congreso y hasta a las cámaras empresariales para explicar la iniciativa.

"Si hace falta explicarla en foros , polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno federal van a asistir a las cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente y los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente", indicó.