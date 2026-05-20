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Nación

Sergio Mayer renuncia a Morena y envía mensaje a Sheinbaum

La renuncia de Sergio Mayer a Morena se da en medio de críticas por su participación en un reality show.

Por Staff / La Voz - 20 mayo, 2026 - 10:29 a.m.
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      El mensaje de Sergio Mayer a Sheinbaum tras dejar Morena

      ¿Sergio Mayer se unirá a otro grupo parlamentario o permanecerá como diputado sin partido?

      Sergio Mayer, actual diputado federal, renunció al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no sin antes enviar un mensaje especial a la presidenta Claudia Sheinbaum.

      "Claudia Sheinbaum. Mi admiración, cariño y mi gratitud siempre, cuente usted conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente"

      Sergio Mayer. Diputado federal

      En redes sociales, el diputado mostró su cariño a Claudia Sheinbaum y dijo que puede contar con él incondicionalmente, aunque ya no esté en Morena.

      Se desconoce si Sergio Mayer se unirá a otro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados o permanecerá como diputado sin partido.

      Sergio Mayer se va de Morena "por motivos personales"

      Cabe recordar que Sergio Mayer justificó su renuncia a Morena por "diversos motivos de carácter personal".

      Esta coincide con las críticas a su participación en el reality show La Casa de los Famosos All Stars, del 17 de febrero de 2026 al 9 de marzo de 2026.

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