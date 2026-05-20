Sergio Mayer renuncia a Morena y envía mensaje a Sheinbaum

El mensaje de Sergio Mayer a Sheinbaum tras dejar Morena

¿Sergio Mayer se unirá a otro grupo parlamentario o permanecerá como diputado sin partido?

Sergio Mayer, actual diputado federal, renunció al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no sin antes enviar un mensaje especial a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Claudia Sheinbaum. Mi admiración, cariño y mi gratitud siempre, cuente usted conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente"

Sergio Mayer. Diputado federal

En redes sociales, el diputado mostró su cariño a Claudia Sheinbaum y dijo que puede contar con él incondicionalmente, aunque ya no esté en Morena.

Se desconoce si Sergio Mayer se unirá a otro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados o permanecerá como diputado sin partido.

Sergio Mayer se va de Morena "por motivos personales"

Cabe recordar que Sergio Mayer justificó su renuncia a Morena por "diversos motivos de carácter personal".

Esta coincide con las críticas a su participación en el reality show La Casa de los Famosos All Stars, del 17 de febrero de 2026 al 9 de marzo de 2026.