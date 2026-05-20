Sergio Mayer rompe con Morena... pero le manda mensaje a Sheinbaum: ¿despedida o guiño político?

La salida de Sergio Mayer de Morena ha generado conversación dentro y fuera del ámbito político. Luego de confirmar su separación del partido, el exdiputado y actor decidió enviar un mensaje público a la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando claro que, pese a su ruptura con el movimiento, mantiene respeto y respaldo hacia su liderazgo.

Aunque su salida de Morena sorprendió a algunos sectores, Mayer aseguró que su decisión responde a una etapa personal y política distinta, sin que esto represente necesariamente una confrontación con el gobierno federal. En redes sociales, el también exintegrante del espectáculo expresó disposición para colaborar con la mandataria "en cualquier circunstancia", un gesto que fue interpretado como una señal de cercanía institucional pese al distanciamiento partidista.

La relación entre Sergio Mayer y Morena

La relación entre Sergio Mayer y Morena había atravesado momentos de tensión en los últimos meses. Su participación en proyectos televisivos y algunas decisiones públicas generaron críticas internas, alimentando versiones sobre un posible alejamiento político. Sin embargo, hasta ahora el exlegislador no ha cerrado completamente la puerta a seguir participando en la vida pública del país.

Mensaje hacia Claudia Sheinbaum

El mensaje hacia Claudia Sheinbaum también llega en un momento clave para el oficialismo, donde Morena busca mantener cohesión y fortalecer su estructura política rumbo a futuros procesos electorales. En ese contexto, la salida de figuras mediáticas como Mayer abre preguntas sobre el rumbo del partido y el espacio que tendrán perfiles provenientes del entretenimiento dentro de la política mexicana.

Más allá de la polémica, el caso refleja cómo las lealtades políticas pueden transformarse sin romper completamente los puentes. La renuncia de Sergio Mayer parece marcar el fin de un ciclo dentro de Morena, pero no necesariamente el final de su relación con el proyecto político encabezado por Sheinbaum. La incógnita ahora es si esta separación representa un retiro temporal, una redefinición de carrera o el inicio de una nueva alianza desde otro frente.