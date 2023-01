Joven golpea con un tubo a su abuela en Estado de México

Estado de México. – Un joven de 18 años atacó con un tubo a una persona de la tercera edad –que se presume es su abuela- en Ecatepec, Estado de México.

La agresión fue registrada en video por una persona que se encontraba junto al agresor y la víctima, quien de inmediato cayó noqueada al suelo.

Los hechos se suscitaron ayer lunes en un domicilio ubicado en la calle Manuel Medina Garduño, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, sitio a donde más tarde arribaron las autoridades que recibieron el reporte correspondiente.

El presunto, identificado como Jesús Antonio "N", de 18 años de edad, fue detenido en flagrancia por posesión de un arma blanca, con la que habría intentado agredir a la anciana.

La mujer afectada, de nombre Bertha "N", de 65 años de edad, fue trasladada a la clínica 76 del IMSS, en donde recibió atención médica urgente, de hecho, extraoficialmente se menciona que habría sido intervenida quirúrgicamente.

El caso fue turnado al Instituto de la Mujer e Igualdad de Género de Ecatepec, que brindará el apoyo jurídico y sociológico a los familiares de la mujer atacada.

Se espera también que de su parte exista seguimiento a la situación jurídica de Jesús Antonio "N".

Personas expresan su indignación en redes sociales

El ataque en contra de la persona de la tercera edad fue motivo de indignación para muchos usuarios en redes sociales, que no dudaron en dejar su mensaje al respecto.

"Que lo refundan en el bote hasta que tenga 80 años"; "Seguramente estaba drogado, porque de otro modo no puedo entender, no me entra en la cabeza que alguien trate así a su abuelita"; y "Espero que lo reciban igual en prisión al malnacido", forman parte de los escritos que se han dejado ver en distintas plataformas.