Joven que agredió a mujeres en marcha pide 6 millones de pesos para recuperar su moto

Abraham Presilla el hombre que estuvo involucrado en hechos violentos en las pasadas marchas del Día Internacional de la Mujer, pidió ayuda para recuperar su motocicleta que se encuentra retenida y para pagar una fianza.

"Hola, buenas noches, es Abraham Presilla. Hago este video para comunicarles, hacerles saber que estoy bien. No tengo ninguna lesión seria (...) no han venido a amenazarme, gracias a Dios, a donde yo vivo. Este es el video de comunicado para hacerles saber que en donde yo voy a estar subiendo los videos es el lugar en donde voy a estar aceptando los apoyos económicos", expresó en su cuenta de Youtube.

El joven también abrió una cuenta en el sitio GoFundMe donde busca recaudar 380 mil dólares, que en pesos mexicanos son alrededor de 6 millones 384 mil pesos.

Ahí explicó que fue lo ocurrido durante las marchas del pasado 8 de marzo en la Ciudad de México.

LIBERAN A ABRAHAM PRESILLA Y PIDE AYUDA



Tras haber perdido su motocicleta y pertenencias en el enfrentamiento con manifestantes del #8deMarzo, solicita donaciones en una plataforma para recaudar 3 mil dólares (50 mil pesos).#AbrahamPresilla #8M2024 pic.twitter.com/fmNauAbCvw — miomktdigital (@miomktdigital) March 12, 2024

"Toda la situación se comienza a tensar cuando un grupo de personas empieza a gritarme, otras solo me insultan por gusto, cantan "fuera hombres" pero refiriéndose solo a mí (cuando en la marcha había varios hombres) mientras yo trataba de explicar que una se había llevado mis llaves y que solo quería recuperarlas para seguir mi camino y marcharme cuanto antes.

"Ahí me empiezan a encerrar, y decido marcharme sin llaves, pues total empujar mi moto hasta mi casa o al menos hasta salirme de ahí es mejor idea que quedarme un solo segundo más, pero noto que ni siquiera me están dejando ir, (a pesar que me pedían a gritos que me fuera) me retienen la moto, no hay ningún espacio por el que pueda avanzar, me preocupo sobre mis pertenencias y seguridad y todo se detona cuando varias de ellas comienzan a agredirme físicamente, punto donde me veo amenazado y en necesidad de responder de vuelta para actuar en legítima defensa", se lee en el texto.