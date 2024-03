Obras de gigafactory de Tesla continúan sin arrancar

Las obras de construcción de la gigafactory de Tesla en Santa Catarina no han iniciado, a más de una semana de la fecha anunciada por el gobernador Samuel García.

En un evento realizado el 23 de febrero en La Huasteca, en presencia de la administración municipal de Santa Catarina y directivos de Tesla en el fraccionamiento Terralta, el mandatario dijo que "de este domingo al otro", es decir, el 3 de marzo, "inicia la construcción de Tesla".

Durante un recorrido de ABC Noticias en la zona de los terrenos donde se ubicará la armadora de autos eléctricos, se pudo constatar que no hay maquinaria ni personal trabajando en el desmonte del área.

Personal de vigilancia del rancho "El Carbajal", predio donde se ubicará la fábrica del empresario Elon Musk, lo confirmó.

Uno de los vigilantes de la entrada al terreno de Tesla refirió que la construcción de la planta iniciará en septiembre, luego de nivelar el terreno y colocar los servicios básicos como drenaje, agua potable y luz.

"La planta inicia hasta septiembre, éstas son las adecuaciones, se necesita meter lo del drenaje, la luz, agua potable, todo. No, ahorita no hay para cuándo, así nos traen desde el año pasado", dijo el vigilante.

Agregó que ningún funcionario se ha presentado en el espacio que fue designado a las afueras de la unidad habitacional que se encuentra sobre la carretera Monterrey–Saltillo.

Al consultar sobre este tema a la Secretaría de Economía, el personal de comunicación social dijo no contar con información del tema y señaló que no se ha confirmado ninguna fecha para realizar el evento.

De acuerdo con información de los elementos de vigilancia del acceso a Terralta, sí fue designado y limpiado un espacio para el evento; sin embargo, ni funcionarios estatales ni de Tesla se presentaron.

"Esa fecha no hicieron nada, no vino nadie, vinieron muchos ingenieros y todo, unos dos días antes sí vino gente, pero ya a la mera hora ya no hicieron nada, y donde van a hacer Tesla es acá abajo viniendo de Monterrey hacia Saltillo, antes de llegar a la primera rampa, se llama Carbajal", comentaron los guardias de Terralta.

Actualmente, los trabajos son la ampliación de carriles de la carretera Monterrey–Saltillo y un paso a desnivel que serán accesos a la planta, pero sin avanzar con la fábrica.