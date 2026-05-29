Tensión en Congreso: diputado de Morena encara a legislador del PRI en plena sesión

Una acalorada discusión entre diputados de Morena y del PRI protagonizó uno de los momentos más polémicos en la Cámara de Diputados durante la sesión del pasado 28 de mayo, en medio del debate sobre iniciativas relacionadas con las elecciones.

El incidente involucró al legislador morenista Zenyazen Escobar y al diputado priista Carlos Mancilla, quienes terminaron envueltos en un fuerte intercambio de insultos que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La confrontación comenzó luego de que legisladores del PRI y PAN solicitaran que se practicara un examen a Escobar, al acusarlo de presuntamente consumir bebidas alcohólicas durante la sesión, debido a un termo que llevaba consigo.

La discusión entre Zenyazen Escobar y Carlos Mancilla se volvió viral

La situación subió de tono cuando Carlos Mancilla lanzó descalificaciones contra el diputado de Morena, llamándolo "estríper" y "trepador".

La reacción de Zenyazen Escobar fue inmediata: se quitó el sombrero y retó a golpes al legislador priista mientras otros diputados intentaban detenerlo para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Ante el altercado, Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva, intervino para pedir orden y exigir a ambos legisladores mantener una conducta acorde al recinto legislativo.

Kenia López interviene para restaurar el orden

Posteriormente, Escobar fue retirado del lugar y llevado a otra sala para calmar la situación.

El episodio ocurrió en una semana complicada para el diputado veracruzano, quien recientemente también fue mencionado en redes sociales por un video relacionado con el incendio de un yate. Sin embargo, el legislador aseguró que únicamente se encontraba en la zona del accidente y que incluso ayudó a las personas afectadas.