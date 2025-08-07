UNAM celebra FILUNI 2025 con Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para celebrar la séptima edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), que tendrá lugar del 26 al 31 de agosto de 2025 en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria, en la CDMX.

El evento reunirá a editoriales, académicos, estudiantes, autores y amantes de los libros en general, con el objetivo de fomentar la lectura y promover el intercambio de ideas y culturas.

Bodoque encabeza la campaña promocional

Para anunciar esta nueva edición, la UNAM lanzó una campaña protagonizada por Juan Carlos Bodoque, el icónico reportero rojo del programa chileno 31 Minutos. En el video promocional, Bodoque anima a la comunidad a sumarse a la feria con un mensaje directo y entusiasta:

"Vayan, disfruten, lean, aprendan y no falten".

El clip ha sido bien recibido en redes sociales, especialmente por los seguidores del entrañable personaje, quien desde hace años es un símbolo de la comunicación divertida, crítica y educativa en América Latina.

Conversatorio imperdible con Álvaro Díaz

Entre las actividades más destacadas de la FILUNI 2025, se encuentra el conversatorio con Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, quien compartirá detalles sobre la historia, impacto cultural y evolución del programa. La cita será el miércoles 27 de agosto a las 14:00 horas, en el Foro Sin Fronteras, dentro del Centro de Exposiciones.

Esta charla promete ser uno de los momentos más esperados del evento, tanto por fans del noticiario como por quienes se interesan en los medios educativos y la producción audiovisual en América Latina.