Iztapalapa: Fiscalía detiene a Juan Jesús N por presunto feminicidio de Edith

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Jesús N, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado tras dos días de búsqueda.

El rastro de Edith se perdió el pasado 15 de abril. Según los reportes, la joven salió de su hogar en la colonia Magdalena Atlazolpa, Iztapalapa, tras solicitar un mototaxi por aplicación. Al no regresar, familiares y amigos emprendieron una búsqueda privada que incluyó el análisis de grabaciones de seguridad particulares.

Las pistas los condujeron a un inmueble situado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco. Aunque el personal del edificio negó inicialmente el acceso de la joven y se rehusó a mostrar sus cámaras, un bloqueo vial y la intervención tecnológica del C5 confirmaron que Edith entró al recinto, pero nunca salió de él.

Tras el cateo realizado por las autoridades, el cuerpo de la víctima fue localizado en el sótano del estacionamiento, oculto bajo una capa de arena. Las investigaciones preliminares, detalladas por la fiscal Bertha Luján, sugieren lo siguiente:

El agresor: Juan Jesús N, quien trabajaba como vigilante del edificio, habría sostenido una discusión con la víctima.

La agresión: Se presume que el detenido atacó a Edith con un desarmador en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Encubrimiento: Tras el crimen, el imputado habría intentado esconder los restos en el área del sótano.

Más allá del ataque directo, el caso ha destapado una posible red delictiva operando en dicho inmueble. Familiares de la víctima sostienen que el edificio es utilizado como fachada para una red de trata de personas, donde se publican ofertas de empleo falsas para atraer a mujeres jóvenes.

Testimonios recabados indican que el proceso de "contratación" incluía filtros e instrucciones específicas que coinciden con los movimientos realizados por Edith el día de su desaparición.

"El detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica", confirmó la Fiscalía en un comunicado oficial.

La FGJCDMX mantiene abierta la indagatoria para determinar si existen más personas involucradas en este esquema de captación y garantizar que el crimen no quede impune.