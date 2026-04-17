Gobernabilidad en CDMX: Rosa Icela Rodríguez ofrece diálogo a manifestantes

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que existan riesgos de gobernabilidad en el país y afirmó que la dependencia atiende de manera cotidiana las problemáticas que se presentan.

La funcionaria fue cuestionada sobre 'los tres riesgos en materia de gobernabilidad del país en este momento' y respondió que no hay una situación puntual que pueda identificarse como un riesgo específico del día. 'Si usted me dice si hay una cuestión de riesgos, pues los que se ven diario. No hay una cuestión así que usted dijera: este es el riesgo de hoy', indicó. Rodríguez sostuvo que lo que se observa es la atención diaria de conflictos y demandas que se plantean, tanto por parte de ciudadanos como de autoridades, y añadió que la Secretaría interviene cuando corresponde.

La atención a conflictos es constante

Las declaraciones se dieron durante la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, que encabezó en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese espacio, la titular de Segob aseguró que se brinda atención a todos los grupos que se manifiestan y que no existe exclusión en el trato institucional. 'Se atiende a todas y a todos, no hay una exclusión para alguien que nosotros digamos 'a ese no y a ese sí'', afirmó. Añadió que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se mantiene abierto de forma permanente y que existen mesas dispuestas para recibir y procesar planteamientos.